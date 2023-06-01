المشدد 15 عاما لـ تاجر هيروين بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، شابا بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار ، رئيس المحكمة ، و عضوية المستشارين احمد عبد التواب صالح ، رئيس بالمحكمة ، و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 467 لسنة 2022 أسيوط الجديدة إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط بقيام " حسام الدين . م . س " بمعاودة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وقيامه بتجهيز كمية من الهيروين المخدرة لتسليمها إلى احد عملاءه بمدخل الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة .



وبتقنين الإجراءات استهدفت قوة من الشرطة بقيادة الرائد أحمد مفتاح المكان المحدد وفور وصول المتهم مستقلا سيارة تاكسي والذي توقف على جانب الطريق وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته 7 أسطوانات من مخدر الهيروين ومبلغ مالي 400 جنيه.