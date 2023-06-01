عاجل
النشرة الدينية.. شيخ الأزهر: إقصاء الدين والأخلاق سبب معاناة الإنسان اليوم.. وهذه أدعية مستجابة في المطر الشديد والعواصف الترابية بنية المدارس التحتية ودورها في تحسين جودة العملية التعليمية .. إفراز جيل طلابي ناجح ومتميز ومتحمّس لـ سوق العمل أخبار التعليم| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيسبوك | صاحبة الـ99.8% تروي قصة نجاحها سكان شارع خليل العروسي بمصر الجديدة يستغيثون من الحواجز الحديدية عرض على أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل .. والسعر 3100 جنيه فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لـ تاجر هيروين بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، شابا بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة. 


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار ، رئيس المحكمة ، و عضوية المستشارين احمد عبد التواب صالح ، رئيس بالمحكمة ، و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

بسبب الميراث.. إحالة أوراق عامل قتل شقيقه في أسيوط لفضيلة المفتي

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

تعود وقائع القضية رقم 467 لسنة 2022 أسيوط الجديدة إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط بقيام " حسام الدين . م . س " بمعاودة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وقيامه بتجهيز كمية من الهيروين  المخدرة لتسليمها إلى احد عملاءه بمدخل الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة .


وبتقنين الإجراءات استهدفت قوة من الشرطة بقيادة الرائد أحمد مفتاح المكان المحدد وفور وصول المتهم مستقلا سيارة تاكسي والذي توقف على جانب الطريق وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته 7 أسطوانات من مخدر الهيروين ومبلغ مالي 400 جنيه.

أسيوط اخبار محافظة اسيوط الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط جنايات أسيوط تاجر مخدرات تجار مواد مخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحة إعلانات ضخمة على كوبري 6 أكتوبر| صور

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيس بوك

موضوعات متعلقة

نصاب واسمه «عباده»| ضحية لشاب على فيس بوك: أوهمني بامتلاكه مركز تخسيس.. وأرسلت له صوري فطلب 4000 جنيه لعدم نشرها

بحوزته 57 قطعة حشيش.. جنايات أسيوط تعاقب شخص بالسجن المشدد والغرامة

ترشيحاتنا

بسبب العاصفة الترابية .. سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

10 ملايين جنيه .. شروط القرض الحسن لشراء محطات الطاقة الشمسية

أسعار موديلات سيارات ميني 2023 الجديدة| صور

بسبب تكييف.. حريق بالطابق الأخير بشركة أمريكانا بالمهندسين

الخارجية الفلسطينية تطالب اليونسكو بوقف قرارات الكنيست الهادفة لتهويد التعليم

هولندا تقدم دعمًا لـ وزارة التنمية المحلية لمشروعات هائلة بالصعيد | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ