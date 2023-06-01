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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

جنايات أسيوط تقضي
جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل هتك عرض بنت أخوه

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط  بإجماع الآراء عامل بالإعدام شنقا لقيامه بالتعدي على بنت شقيقه جنسيا بمركز ساحل سليم. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة ، و المستشارين وليد شحاتة و مصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة و عضوية المستشار محمد شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد  ، و عثمان عبد الحميد .

تعود وقائع القضية إلى تلقي اللواء أحمد جمال مدير امن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بورود بلاغ من " كريمة . م . ج " مقيمة قرية نزلة أبو عنان تتهم فيه " محمود . ع . ف " 26 عاما ، عامل  مقيم بذات الناحية بهتك عرض نجلتها " سلوى .م . ع " 9 سنوات " نجلة شقيقه " والتعدي عليها جنسيا .

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وكشفت تحريات النقيب أحمد مختار عبد الحميد معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم انه أثناء تواجد المجني عليها " سلوى . م . ع " بمسكن عمها المتهم " محمود . ع . ف " استغل المتهم صغر سنها وحيث كونها معدومة الإرادة مستغلا قوته الجسمانية وقام بهتك عرضها والتعدي عليها جنسيا.

 

وأحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بمواقعة المجني عليها " ابنة شقيقه " بغير رضاها بان انفرد بها حال تواجدها بمسكنه بان امسك بها عنوة وطرحها أرضا وجردها من ملابسها وتعدى عليها جنسيا .

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