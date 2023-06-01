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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اللون الأصفر يسود.. شاهد ما فعلته العاصفة بسماء القاهرة في 10 دقائق

العاصفة
العاصفة

حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس تعيشها محافظات الجمهورية، نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم الخميس 1 يونيو 2023، وصاحبها رياح عاتية محملة بالأتربة والرمال، مصحوبة أحيانا بسقوط أمطار على عدد من المناطق تتفاوت حدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

العاصفة الترابية اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة وأجواء "مغبرة" على أغلب الأنحاء مؤكدة أن ذلك أدى إلى انخفاض درجة الحرارة 7 درجات في أقل من نصف ساعة؛ بعد أن سجلت القاهرة درجة الحرارة العظمي 39 درجة مئوية أصبحت الآن 32 درجة مئوية طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

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وطالبت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بتوخي الحذر وتجنب الجلوس أسفل اللوحات الإعلانية وقرب أعمدة الإنارة أو بالقرب من الأشجار المنتشرة بالشوارع أو على جوانب الطرقات خاصة في ظل الرياح الشديدة.

وسبق وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة الجو الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام، قائلة: "من يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة 6 درجات".

وأضافت عضو المركز الإعلامي في تصريحات تليفزيونية، أن اليوم وغدا ستكون درجة الحرارة مرتفعة ولكن من يوم السبت ستنخفض وستكون درجة الحرارة 34.

تراجع درجات الحرارة 

ولفتت إلى أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وهناك رمال وأتربة وفرص لسقوط الأمطار، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر من التقلبات الجوية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

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وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات". 

وقد تحولت سماء عدد من محافظات الجمهورية خاصة العاصفة القاهرة إلى اللون الأصفر مع بدء العاصفة الترابية التي سبق وحذرت منها هيئة الأرصاد.

وشهدت بعض الطرقات توقف في حركة المرور نتيجة للزحام، كما شهد كوبري أكتوبر أحد أهم كبار القاهرة الكبرى تعطل في حركة المرور نتيجة سقوط لوحة إعلانية.

وتساهم العاصفة الترابية في معاناة البعض من أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الحساسية بل والمساهمة في تقليل العمر الافتراضي.

خرائط الطقس
العاصفة الترابية 
سقوط لوحة إعلانية 
العاصفة
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