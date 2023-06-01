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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عاصفة ترابية تضرب البلاد.. آخر صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس الآن

صدى البلد

كشفت آخر صور لـ الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

40 درجة مئوية

وقالت هيئة الأرصاد إن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية 37 درجة مئوية، وفقا لـ آخر صور الأقمار الصناعية، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بحسب آخر صور لـ الأقمار الصناعية، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، نشاطا مثيرا لـ الرمال والأتربة، على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة.

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

 

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الادارية 40 27

6 اكتوبر 40 28

بنهــــا 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 27

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 40 27

طنطا 38 26

دمياط 34 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 40 27

السويس 38 26

العريش 34 25

رفح 35 25

رأس سدر 40 25

نخل 36 20

كاترين 30 16

الطور 36 22

طابا 35 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 37 25

العلمين الجديدة 36 25

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 36 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 26

حلايب 31 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 40 27

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 41 27

الأرصاد أجواء شديدة الحرارة نشاط رياح الاقمار الصناعية هيئة الأرصاد

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