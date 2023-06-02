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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

صدى البلد

يعد الرقاق من الاكلات المفضلة لدي الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقه عمل الرقاق باللحمه المفرومه
المكونات

٢/١ كيلو رقاق
٢/١ كيلو لحمه مفرومه 
٢معلقه كبيره سمنه بلدي
ملح 
بصله كبيره
فلفل اسود
بهارات
قرفه ناعمه

الطريقه
هتفرمي بصله كبيره و هتشوحيها على النار
ثم نضع عليها اللحمه المفرومه و تقلبي
ثم ضعي الفلفل و البهارات و ٤/١ معلقه قرفه ( حسب الرغبه ) و غطيها و تبقي النار هادئه و في الاخر ضيفي الملح 
ثم جهزي صينيه لوضع الرقاق فيه 
قبل وضع الرقاق قومي بدهن الصينيه بالسمن البلدي ثم بلى ورق الرقاق بالشوربه الدسمه ورقه ورقه
ثم قومي بفرد الرقاق ثم ضيفي عليهم اللحمه و هكذا لغايه ما ورق الرقاق ينتهي ثم نضع 2 كوب من الشوربه بعد تقطيع الرقاق على شكل مثلثات أو مربعات حسب الرغبه. 
ثم ادخليها الفرن تقريبا لمده 20 دقيقه او حتى يحمر وش الصنيه.. ثم اقلبى صنية الرقاق على طبق ثم اعديها مرة أخرى للصنيه ليصبح الوش هو قاعده الصنيه ثم ضعى كوبين من الشوربه و ادخلي الصنيه مرة أخرى إلى الفرن حتى احمرار الوش
 

 

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