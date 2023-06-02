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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يطرح 250 ألف تذكرة إضافية لكأس العالم للسيدات

صدى البلد

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم طرح 250 ألف تذكرة إضافية لكأس العالم للسيدات الذي سيقام في أستراليا ونيوزيلندا للبيع يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستتوفر مقاعد للجماهير في جميع المباريات الـ64 في أكبر بطولة لكرة القدم النسائية في التاريخ.

وقال فيفا أنه سيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء المقبل للبيع للجماهير عبر الموقع المخصص لذلك .

وأضافت ساراي باريمان، المسؤولة الرئيسية عن كرة القدم النسائية في فيفا: "نحن سعداء جدًا بأن المشجعين في أستراليا ونيوزيلندا وفي جميع أنحاء العالم سيحصلون على المزيد من الفرص لشراء تذاكر لجميع المباريات الـ64 في كأس العالم لكرة القدم للسيدات هذا العام، والذي لم يبق على انطلاقه سوى 48 يومًا فقط".

وتابعت:"نالت العديد من المباريات في كلتا البلدين المستضيفين اهتمامًا كبيرًا وطلبًا للشراء، لذا نثق أن هذه الدفعة الجديدة من التذاكر ستُمكن بعض المشجعين  المتحمسين من ضمان مقاعدهم في المباريات التي لم يتمكنوا من حجزها حتي الآن."

وأضافت :"قام مشجعون من أكثر من 150 دولة مختلفة بشراء تذاكر البطولة، لذا لا يمكننا الانتظار لرؤية كامل مجتمع كرة القدم العالمي يجتمع في أستراليا ونيوزيلندا الشهر المقبل."

وقالت إنه يتم إصدار تخصيصات إضافية لتذاكر مباريات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا خلال الأسابيع القادمة، وتم إطلاق منصة لإعادة بيع تذاكر الفيفا.

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