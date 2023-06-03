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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى، حيث يصل عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة.


ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

ويمتحن طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم في مادتي الفقه – الحديث.

وصرح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

 

الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات العلمي الأدبي اختبارات الأزهر الفقه الحديث

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