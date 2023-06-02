محافظ جنوب سيناء خلال زيارته صربيا يدعو مسئولي السياحة لزيارة شرم الشيخ

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء دعوة لمسئولي السياحة في دولة صربيا لزيارة مدينة شرم الشيخ وتوقيع اتفاقيات تعاون سياحي وخاصة السياحية الاستشفائية جاء ذلك خلال استقبال "إيفيتسا داتشيتش ” النائب الأول لرئيسة وزراء صربيا وزير الخارجية ، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق من رجال الأعمال والمستثمرين وذلك فى مقر وزارة الخارجية بمدينة بلجراد ،

بحضور السفير باسل صلاح سفير مصر فى بلجراد ، وابدى نائب رئيس الوزراء عن ترحيبة الشديد بالوفد المصرى ، مؤكدا على العلاقة الوطيدة بين مصر وصربيا ، والتي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية في يوليو الماضى والتي تشهد مصر تحت قيادتة طفرة تنموية هائلة يشهد بها العالم ،

كما أشاد بالنجاح الباهر لمدينة شرم الشيخ في استضافة وتنظيم واحد من اكبر المؤتمرات العالمية وهو مؤتمر المناخ كوب 27

واثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال والترحاب ، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والعلاقات المشتركة وبخاصة التنشيط السياحى بين مصر وصربيا وزيادة عدد الرحلات الجوية لجميع المطارات المصرية بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية بصفة خاصة وتذليل كافة الصعاب بين السلطات الطيران المدنى فى كل من البلدين ،

كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات الاخرى ومن اهمها السياحة الاستشفائية واكد النائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية الصربى على اهمية هذا الموضوع و أهمية دعمة بالإضافة الى كافة الموضوعات التى تمت مناقشتها ،

وقام محافظ جنوب سيناء بتوجية الدعوة لكافة المسئولين لزيارة مدينة شرم الشيخ في الفترة القادمة لتفعيل عدد من التوجهات المشتركة ،

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ باهداء درع محافظة جنوب سيناء للنائب الأول لرئيسة الوزراء وزير خارجية صربيا تقديرا لجهوده كما تم تبادل عددا من الهدايا التذكارية بين الجانبين