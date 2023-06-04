وزير الري يتابع تأهيل المنشآت المائية بترعتي بحر يوسف والقاصد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات تطوير الرى وتأهيل المنشآت المائية بزمام ترعتى بحر يوسف والقاصد.

عقد وزير الري اجتماعا بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى السابق، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد رشدى بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد عبد الرسول رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الرى، والمهندس أحمد فاروق مدير عام المكتب الفنى للوزير ، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أشرف فريج بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الري.

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