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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اشتري الأضحية قبل عيد الأضحى| أسعار العجول من 115 جنيها.. وأرخص اللحوم البلدي تباع هنا

صدى البلد

قبل عيد الأضحي.. أرخص اللحوم البلدي تباع هنا ب 225 جنيهًا 

البيض يبدأ من 85 جنيهًا للكرتونة والدواجن أقل من 60 جنيهًا 

الأضاحى تبدأ من 125 جنيهًا لكيلو العجول القائم 

 

يقبل المواطنون حاليا على شراء الأضاحى لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، ولا تقتصر الأضحية على الخروف فقط وإنما تمتد لتشمل الجاموس والعجول والجمال، وفى هذا العام يواجه المضحون أزمة ارتفاع أسعار كيلو القائم نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف ، كما تطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم. 
 

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