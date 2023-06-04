اشتري الأضحية قبل عيد الأضحى| أسعار العجول من 115 جنيها.. وأرخص اللحوم البلدي تباع هنا

قبل عيد الأضحي.. أرخص اللحوم البلدي تباع هنا ب 225 جنيهًا

البيض يبدأ من 85 جنيهًا للكرتونة والدواجن أقل من 60 جنيهًا

الأضاحى تبدأ من 125 جنيهًا لكيلو العجول القائم





يقبل المواطنون حاليا على شراء الأضاحى لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، ولا تقتصر الأضحية على الخروف فقط وإنما تمتد لتشمل الجاموس والعجول والجمال، وفى هذا العام يواجه المضحون أزمة ارتفاع أسعار كيلو القائم نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف ، كما تطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.

