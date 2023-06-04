الأوقاف: توزيع 1257 طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

كشفت وزارة الأوقاف، خلال حصادها المالي للعام 2022/2023، عن (181,428,355) حصيلة صكوك الأوقاف، وتم ترجمتها إلى (1257) طنًّا من لحوم الأوقاف؛ تم توزيعها على (1257) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

مجال البر وخدمة المجتمع

وأوضحت الأوقاف في بيانها اليوم، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية ، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف تم صرف أكثر من (411) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع خلال العام المالي 2022 / 2023م على النحو التالي:

1. تم صرف (104,504,586) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا، منها:

• تم صرف 40 مليون جنيه لصالح مبادرة دكان الفرحة.

• تم صرف 22,402,373 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

• تم صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

• تم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

2. تم صرف (18,713,909) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3. توزيع مليون ونصف المليون شنطة مواد غذائية ، على مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة بلغت (112,500,000) جنيه بالمناصفة بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.

الأنشطة الدعوية بالمساجد

كما كثفت وزارة الأوقاف من الأنشطة الدعوية بالمساجد واستحدثت أنشطة جديدة لأول مرة ما أدى إلى إقبال غير مسبوق على المساجد، كما أطلقت وزارة الأوقاف عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية لتنطلق الوزارة في فضاء السوشيال ميديا من خلال إطلاق العديد من الصفحات الإلكترونية الجديدة على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

أولًا : في مجال الدعوة

1. عقد البرنامج التثقيفي للأطفال والبرنامج الصيفي للأطفال بأكثر من (22) ألف مسجد على مستوى الجمهورية.

2. عقد ( 2433 ) درسًا للنشء بالمديريات الإقليمية.

3. عقد ( 2234 ) درسًا للسيدات بالمديريات الإقليمية.

4. عقد ( 1380 ) ملتقى فكري لأساتذة الجامعات والأئمة والواعظات خلال شهر رمضان.

5. عقد ( 1000 ) لقاء دعوي أسبوعيًّا ضمن برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف.

6. عقد (516) أسبوعًا ثقافيًّا بالمديريات الإقليمية.

7. تسيير ( 266 ) قافلة مشتركة للمناطق النائية والحدودية والمشتركة وقوافل الواعظات.

8. عقد ( 125 ) مجلسًا للإقراء.

9. عقد ( 113 ) مجلسًا للإفتاء.

10. عقد ( 108 ) سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة بقصور الثقافة.

11. عقد ( 89 ) درسًا منهجيًّا للواعظات.

12. عقد ( 46 ) ندوة بالتعاون مع صحيفة عقيدتي.

13. عقد ( 31 ) ندوة للرأي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

14. عقد ( 27 ) ملتقى الأجيال بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

15. عقد ( 20 ) ندوة للصحة النفسية.

16. عقد ( 5 ) ندوات تثقيفية على هامش معرض فيصل للكتاب.

17. اعتماد ( 2645 ) خطيبًا بنظام المكافأة على بند التحسين.

18. اعتماد ( 289 ) خطيبًا لإقامة الشعائر.

19. اعتماد ( 91 ) واعظة.

20. افتتاح ( 13 ) مركزًا لإعداد الخطباء بالمديريات الإقليمية.

21. إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدًا.

22. إقامة سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد.