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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاطر وشيكة.. أزمة غذاء طاحنة تعصف بالعالم بعد 17 يوليو.. تفاصيل

خطر يهدد غذاء العالم
خطر يهدد غذاء العالم

حذر مراقبون من خطر تجدد أزمة توريد الحبوب بعد شهر ونصف من الآن، حيث موعد انتهاء اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


وتم الاتفاق منذ العام الماضي على صفقة لتوريد الحبوب من الموانئ الأوكرانية بموافقة روسية ووساطة تركية أممية، ومن ساعتها وهو يجدد كل عدد من الأشهر وتشعر معظم دول العالم المستوردة للحبوب بالقلق من عدم تجديده، والعودة لقفزات  الأسعار الضخمة.

وسينتهي الاتفاق في 17 يوليو المقبل، وسط تهديدات روسية بالانسحاب منه حال عدم تحقيق مصالحها منه، كما يتم تحقيق مصالح أوكرانيا، حسبما ترى، فيما رد وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، الجمعة، بأن بلاده مستعدة لتصدير الحبوب عبر "خطة بديلة" بدون روسيا.

 

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تهديد جديد للأمن الغذائي العالمي، حال تنفيذ موسكو تهديدها بشأن الاتفاق الموقع يوليو الماضي، بين المنظمة الدولية وروسيا وأوكرانيا وتركيا.

 

وبلغ إجمالي صادرات الحبوب والمواد الغذائية  1.3 مليون طن متري الشهر الماضي.

وكشفت دراسة جديدة أن موجات الحرارة الشديدة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لديهما القدرة على إحداث صدمة في الإمدادات الغذائية العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.

ويقيّم البحث ، الذي نُشر يوم الجمعة في مجلة npj Climate and Atmospheric Science ، السيناريو الأسوأ الذي قد يضرب فيه الطقس المتطرف منطقتين من مناطق سلال  الخبز في نفس العام، مما سيضرب محاصيل القمح الشتوية في كل من الغرب الأوسط الأمريكي وشمال شرق الصين.

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