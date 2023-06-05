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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سرق فيوز الكهرباء من داخل العقارات بالقاهرة.. شخص يواجه الحبس 6 أشهر

التيار الكهربائى
التيار الكهربائى

قرر، قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بسرقة قواطع الكهربائية "فيوز" من داخل العقارات في القاهرة.

‏وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من  ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة قواطع الكهربائية "فيوز" من داخل العقارات ، وبحوزته (13 قطعة من قواطع كهربائية نحاسية "فيوز" – بنسة حديدية " المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة القواطع الكهربائية "فيوز" باسلوبى "القطع - المغافلة" ، وأقر بارتكابه  (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيوز سرقة قواطع الكهربائية قواطع الكهربائية عقوبة سرقة التيار الكهربائى قانون الكهرباء

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