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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأتربي: الدكتور أحمد عماد لم يكن يهتم بصحته.. وكان مريض قلب

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد

أكد الدكتور عادل الأتربي، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، أنه لا يجب إصدار قرارات بخصوص الأخطاء الطبية دون دراسة الملابسات ومعرفة حقيقة ما حدث.

 

وقال عادل الأتربي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الدكتور أحمد عماد لم يكن يهتم بصحته، ولا يجري تحاليل دورية وكان مريض قلب بعاني من الألام خلال عمله.

 

وتابع أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، أن الدكتور أحمد عماد كان صديقي وأجرينا معا منذ أيام عملية تغيير مفصل لمريض وكان بصحة جيدة.

 

نطاق الأخطاء الطبية

وأشار عادل الأتربي إلى أنه إذا لم يلتزم الطبيب بالإجراءات الطبية تحدث المضاعفات ويدخل في نطاق الأخطاء الطبية.

امراض القلب الدكتور عادل الأتربي الدكتور أحمد عماد تغيير مفصل الاجراءات الطبية

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