مصر صاحبة الزخم الديني والحضاري | رئيس صربيا يحتفي بمفتي الجمهورية .. ويؤكد : فخور بعلاقتي بـ القائد السيسي

الرئيس الصربي يستقبل مفتي الجمهورية

المسلمون يمثلون جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الثقافية والحضارية

نسعى إلى إحياء حركة عدم الانحياز لتستعيد دَورها بشكل كامل

نعمل على ترميم دُور العبادة لأن ذلك من صميم واجبنا الوطني





استقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا : "إنني فخور بعلاقتي مع الرئيس السيسي وأقدِّر جهوده المستمرة في إحداث تنمية شاملة في مصر، وأقدِّر التحديات الكثيرة التي تمرُّ بها مصر، ونحن ننظر بإعزاز إلى مصر بزخمها الديني والثقافي والحضاري".

تحقيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك

وأضاف إنه يسعى بكل قوة إلى إدماج المسلمين في الحكومة والدولة الصربية لتحقيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك والاستقرار في المجتمع الصربي، مؤكدًا: "نسعى إلى إحياء حركة عدم الانحياز لتستعيد دَورها بشكل كامل".



وأوضح الرئيس الصربي أن المسلمين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من الحياة الثقافية والحضارية للشعب الصربي. وأضاف: نقوم بترميم دُور العبادة لأن ذلك من صميم واجبنا الوطني.



من جانبه قدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال اللقاء تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصربي وتطلعه لزيارته المرتقبة إلى مصر قريبًا.



وقال مفتي الجمهورية: "نقدِّر اهتمام الرئيس الصربي بتقديم الدعم للمسلمين وترميم المساجد في أنحاء صربيا"، وأضاف مؤكدًا: إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الديني مع صربيا.



وذكر فضيلة المفتي أن مصر وصربيا يشتركان في سمات كثيرة، من أهمها تطبيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك والوئام الديني في المجتمع.



وأكد فضيلته على ضرورة التركيز على القواسم المشتركة بين الأديان، مشيرًا إلى أهمية إدراك أتباع الأديان المختلفة هذه القواسم المشتركة إدراكًا واعيًا والتمسك بها.



وأوضح أننا في مصر نعالج قضايا التطرف الديني من منطلق رسالتنا الأساسية بأن الهدف الأسمى لكل الأديان هو تحقيق السلم العالمي.



وأعلن فضيلة المفتي في ختام اللقاء إتمام الاتفاق مع الجانب الصربي على إطلاق مبادرة مشتركة للسلام والوئام الديني والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.



جولة في كنيسة "سانت سافا" التاريخية في بلجراد

كما قام مفتي الجمهورية، بجولة داخل كنيسة "سانت سافا" التاريخية في وسط العاصمة بلجراد، والتي تعد واحدة من أكبر الكنائس الأرثوذكسية في العالم.

وخلال الجولة أكَّد مفتي الجمهورية أننا بحاجة إلى الحوار المستدام والمفتوح بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز قيم الاحترام والتسامح والتعاون؛ لأن الحوار يساهم في تحقيق العدالة والسلام وبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وأضاف فضيلته أننا عبر الحوار نتعرف على قيمنا المشتركة وندرك التنوع الثقافي الذي يثري عالمنا، فهو وسيلة لنشر روح التسامح والتعاون، ولتجاوز الخلافات وبناء جسور الفهم المتبادل.

كنيسة "سانت سافا" (بالصربية: Храм светог Саве) التاريخية تعد واحدة من أبرز المعالم الدينية والثقافية في بلجراد، صربيا. تقع الكنيسة في وسط العاصمة بلجراد، وتعد واحدة من كبريات الكنائس الأرثوذكسية في العالم.

كما تُعَدُّ كنيسة "سانت سافا" مركزًا روحيًّا وثقافيًّا مهمًّا للمسيحيين الأرثوذكس في صربيا والعالم، حيث تستقبل الكنيسة الزوَّار من جميع الديانات والجنسيات للقيام بجولات فيها والتعرف على تاريخها.

في لقائه مع رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لصربيا

كما قال الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفتوى الرشيدة أساس الاستقرار المجتمعي، ونسعى إلى التنسيق والتشاور مع مفتي العالم وجمع كلمة المفتين على أجندة مشتركة.

وأضاف فضيلته أن مصر مع ميلاد جمهوريتها الجديدة قدَّمت نموذجًا يعكس استراتيجية محكمة في التواصل العالمي، معتمدة على العديد من المسارات وعلى مبدأ الشراكة، موضحًا أن التواصل لا ينطوي على دعوة للذوبان الثقافي أو الانسلاخ القيمي، بل على العكس تمامًا، فقيمة التواصل تكمن في قدرته على إنشاء جسور من التعاون ومساحات من الاتفاق ونقاط للتفاهم بين أصحاب الثقافات المختلفة، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والدينية لكل شعب أو أمة من أصحاب تلك الثقافات.

جاء ذلك خلال لقائه مع سماحة مفتي صربيا الشيخ مولود دوديتش ورئيس المشيخة الإسلامية في نوفي بازار، ضمن فعاليات زيارته الرسمية إلى بلجراد.

وأكد مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لاستقبال علماء صربيا للتدريب والتأهيل على مهارات الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن الوجود الإسلامي اليوم في الغرب ليس وجودًا طارئًا أو استثنائيًّا، ولم يعد مجرد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي لسكان تلك البلاد منذ مئات السنين.

وتابع فضيلته: "يمكن أن يمثل المسلمون حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم والاستيعاب المشترك، دون ذوبان، أو فرض أنماط ثقافية ودينية معينة على أصحاب المعتقد من الجانبين".

وأطلق مفتي الجمهورية رسالة مهمة خلال اللقاء وجَّهها إلى المجتمع المسلم في صربيا يدعوهم فيها إلى الاندماج الإيجابي والفعال في مجتمعاتهم الأوربية ونبذ التطرف وعدم الوقوع فريسةً للأفكار المتطرفة.

من جانبه قال مفتي صربيا: "إننا ندين بالفضل لمصر في الدعم العلمي والشرعي لأئمتنا ولن ننسى هذا الفضل طيلة حياتنا"، مؤكدًا أن المنهج الأزهري المصري هو الضامن لتحقيق الاستقرار والعيش المشترك في العالم.

وأضاف أنهم متعطشون دينيًّا لمصر، ومصر معين لا ينضب، مؤكدًا أنهم قاموا بجهود كبيرة لتأهيل الأئمة وأنشئوا مدارس علمية لتطوير أداء الأئمة علميًّا ومهاريًّا.

وأشار إلى أن مدارس المشيخة الإسلامية في صربيا حققت طفرة كبيرة، وهي معتمدة من وزارة التعليم في صربيا، وتابع: "نحن ننبذ التطرف لأن الإسلام يدعو إلى السلم، وأنشأنا الكثير من مدارس تحفيظ القرآن ونافس الكثير من خريجيها في الكثير من المسابقات الدولية للقرآن الكريم وحصلنا على مراكز متقدمة في هذه المسابقات، كما نقوم بالكثير من الأعمال الخيرية واستفاد منها الكثير من الشعب الصربي".