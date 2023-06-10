الإخوان ارتكبوا جرائم بعنجهية.. محمد عبدالعزيز: المواطن انخدع في شعارات الجماعة.. والشعب البطل الحقيقي لـ 30 يونيو

حل النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفًا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد الليلة علي قناة إكسترا نيوز، ليوثق شهادته عن ثورة 30 يونيو وكيف ساهمت تمرد في حشد المصريين.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

محمد عبد العزيز: الإخوان ارتكبوا عدة جرائم بعنجهية شديدة وتحدوا المصريين

قال النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "الإعلان الدستوري كان بمثابة تحدي للشعب المصري".

وأضاف: "جماعة الإخوان في لحظة أصبحت تعادي الجميع"، لافتا: "لحظة استشهاد الحسيني أبو ضيف كانت لحظة فارقة بالنسبة لي وأقسمت على أن الجماعة لن تستمر".

محمد عبدالعزيز: الحراك السياسي بدأ مع ثورة يناير واختطف لحظة إعلان فوز مرسي

كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، عن شهادته بشأن أحداث ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحراك السياسي الذي بدء مع ثورة يناير 2011 اختطف في لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز مرسي.

محمد عبد العزيز: الشعب المصري البطل الحقيقي لثورة 30 يونيو

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو بمجلس النواب، أن حركة تمرد لم تخلق حالة الغضب ضد الجماعة الإرهابية، بل أفعال الاخوان هى التى جعلت الشعب يرى ارهابهم، والشعب هو من الذى رأى الكوارث من تلك الجماعة خلال سنة نعتبرها سوداء فى تاريخ مصر، والبطل الحقيقى فى ثورة 30 يونيو هو الشعب المصرى.

محمد عبدالعزيز: المواطن انخدع في شعارات الإخوان والممارسة أثبتت العكس.. فيديو

كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، عن شهادته بشأن أحداث ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المواطن انخدع في شعارات جماعة الإخوان والممارسة على أرض الواقع أثبتت العكس.

مؤسس تمرد: الإرهابية تجاهلت الحملة.. وجمعنا أكثر من 22 مليون توقيع.. فيديو

قال النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حملة تمرد، إن الجماعة الإرهابية تجاهلت حملة «تمرد»، في بدايتها ورد القيادي الإخواني عصام عبد الماجد، عليها بحملة "تجرد" وذلك شيئ غير مفهوم.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنهم جمعوا 22 مليون توقيعًا، ومن شارك في 30 يونيو بحسب التقديرات المُعلنة 30 مليون مواطن.

محمد عبد العزيز: المواطن خُدع في شعارات الإخوان

قال النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "شاب تمرد الذي حقق حلمه بإسقاط الإخوان".

وأضاف: "المواطن خُدع في شعارات جماعة الإخوان التي اختطفت ثمار 25 يناير"، لافتا: "كان لدي قناعة من أول لحظة أن وجود الإخوان في الحكم سيكون قصة فشل كبيرة".

محمد عبدالعزيز : 30 يونيو انتصرت.. سرديات جماعة الإخوان كاذبة

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك تضحيات حدثت على الأرض على مدار التسع سنوات الماضية سواء من القوات المسلحة أو الشرطة، حيث أن هناك مجهود ضخم بذل لمواجهة الإرهاب ولدفع الدولة للأمام.

محمد عبدالعزيز: "استمارة تمرد" جعلت مواطن شريكا فى المعركة ضد الإخوان

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن الإخوان ارتكبوا عدد كبير من الجرائم بـ"عـنجهية" شديدة دون الخوف من أحد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعه، أن العضو في جماعة الإخوان لديه استعداد للتضحية بنفسه في سبيل الأفكار العقائدية للجماعة.

محمد عبدالعزيز يكشف تفاصيل ما دار فى جلسة ما قبل 3 يوليو

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إنه في يوم 2 يوليو مساءً، كان لديه تخوف بأن المواطنين المصريين يخافون أو يشعرون بالملل نتيجة لتعنت الإخوان وإصرارهم على عدم الاستجابة، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم ما سيحدث في 3 يوليو.