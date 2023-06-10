محمد عبدالعزيز : 30 يونيو انتصرت سرديات جماعة الإخوان الكاذبة

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك تضحيات حدثت على الأرض على مدار التسع سنوات الماضية سواء من القوات المسلحة أو الشرطة، حيث أن هناك مجهود ضخم بذل لمواجهة الإرهاب ولدفع الدولة للأمام.

وأشار عبدالعزيز، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «extra news»، إلى أن الإرهاب انكسر بفضل جهود الدولة بمؤسساتها المختلفة، منوها بأن الدولة تقوم بجهد كبير في قطاع التنمية حيث لا يوجد مجال لا يشهد تطور وحركة.

وأضاف أن دولة 30 يونيو هي دولة حديثة ومدنية وعصرية تأخذ بالعلم وتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم، حيث هناك كم كبير من المشروعات القومية يشرف عليها الشباب، حيث أن مسار 30 يونيو بعد مرور 10 سنوات انتصر على كل ما روجت له جماعة الإخوان من سرديات كاذبة، متابعا أنه لولا الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لكان تأثرنا بالأوضاع الاقتصادية العالمية أكثر صعوبة الآن، مؤكدا أن دولة 30 يونيو ليست دولة الانفراد بالرأى وهو منهج مختلف.