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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد عبد العزيز: الشعب المصري البطل الحقيقي لثورة 30 يونيو

الشاهد
الشاهد

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو بمجلس النواب، أن حركة تمرد لم تخلق حالة الغضب ضد الجماعة الإرهابية، بل أفعال الاخوان هى التى جعلت الشعب يرى ارهابهم، والشعب هو من الذى رأى الكوارث من تلك الجماعة خلال سنة نعتبرها سوداء فى تاريخ مصر، والبطل الحقيقى فى ثورة 30 يونيو هو الشعب المصرى.

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محمد عبدالعزيز: المواطن انخدع في شعارات الإخوان والممارسة أثبتت العكس.. فيديو

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محمد عبد العزيز: المواطن خُدع في شعارات الإخوان


وأضاف ، خلال برنامج "الشاهد" على قناة اكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى فرصة ذهبية لكل التيارات السياسية وكل صاحب رأى حتى وإن لم يكن منتمى إلى أى تيار سياسى . 
 


وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، دلالة وجود نقيب الصحفيين السابق، منسقا للحوار الوطنى له رمزية مهمة ويؤكد الجدية لطرح الرؤى ووضع حلول للمشكلات فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية بل الأرضية الوطنية هى العامل المشترك بيننا . 

وأشار  إلى أن، المواقف السياسية وضحت لنا فن الممكن.

النائب محمد عبد العزيز

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