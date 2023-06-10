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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عبدالعزيز: الحراك السياسي بدء مع ثورة يناير واختطف لحظة إعلان فوز مرسي

محمد عبدالعزيز
محمد عبدالعزيز

كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، عن شهادته بشأن أحداث ثورة 30 يونيو.

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وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحراك السياسي الذي بدء مع ثورة يناير 2011 اختطف في لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز مرسي.

 

وأضاف أنه في مشهد لحظة إعلان انتخابات الرئاسة وصل للجميع انطباع بإحباط شديد جداً أن هذه النتيجة بأي حال من الأحوال غير معبرة عن الحراك السياسي الذي بدء في 2011.

 

وأشار إلى أنه إذا كانت الناس في بعض مطالبها أصابت أو أخطاءت إلا أن الجميع كان لديه حلم ببناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، شعاراتها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأن المواطنين لا يوجد بينهم تمييز أمام القانون على أساس الدين أو النوع أو العرق.

 

وأكد أن الجميع اكتشف أنهم أمام واقع مختلف تماماً وأن هناك جماعة تختطف كل ثمار هذا الحراك.

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