الخطيب ولاعبو الأهلي يقرأون الفاتحة في المران الختامي قبل نهائي إفريقيا

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي التواجد في التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم قبل إياب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي مساء اليوم الأحد .

وقرأ محمود الخطيب ولاعبو النادي الاهلي والجهاز الفني الفاتحة قبل انطلاق المران الختامي قبل نهائي الحسم ولقب الحادية عشر الذي تأخر بسبب الخسارة العام الماضي أمام الوداد المغربي .

وتواجد محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في تدريبات الفريق قبل المباراة النهائية المرتقبة امام الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء اليوم علي ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء .

وتقام مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب محمد الخامس .

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالقاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .