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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلبسه براحتي.. عمرو مصطفى يرد على تساؤلات أحمد سعد عن الذكاء الاصطناعي

أحمد سعد - عمرو مصطفى
أحمد سعد - عمرو مصطفى

علق الفنان عمرو مصطفى، على تساؤلات أحمد سعد، عن الذكاء الاصطناعي والسبب وراء إطلاقه أول مطرب بهذه التقنية.

وقال عمرو مصطفى، في لقائه مع “إنسايدر بالعربي”: “عشان أعرف ألبسه براحتي يا أحمد، ألبسه كلاسيك ألبسه مش عارف ايه، المهم يلبس براحتي أنا، ده لو انا شرير، اما بقى الرد الطيب .. هاقوله يا احمد اللي انت عايز تغنيه غنيه”.

وتابع عمرو مصطفى قائلاً: “احنا عندنا أجيال بتمشي ورانا، لازم يشوفونا قدوة وانا أكتر ناس بحب احمد سعد، وعلى فكرة هو اتظلم كتير، لأنه صوت المفروض يبقى موجود من زمان اوي”.

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وكان أحمد سعد قد علق على اعلان عمرو مصطفى عن تقديمه اول مطرب بتقنية الذكاء الاصطناعي قائلًا: “هو احنا كنا قصرنا معاك في ايه؟”.

يذكر أن يستمر الفنان عمرو مصطفى، في ابتكاره ومواكبته مع التكنولوجيا وتطور الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث أعلن عن وجود أول مطرب بالذكاء الاصطناعي في العالم.

ونشر عمرو مصطفى صورة المطرب الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: أول مطرب AI في العالم قريبًا.

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وتعاون عمرو مصطفى مؤخرًا مع مي فاروق في تقديم أغنية افتكرلك إيه، لتكون أول أغنية في مشروع إحياء التراث، الذي يهدف من خلاله الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الهوية العربية والمصرية، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، كما تعاون معهما الفنان نادر حمدي في التوزيع.

كما يعكف عمرو مصطفى في الفترة الحالية على تسجيل مشواره وتاريخه الفني وما واجهه من صعوبات ونجاحات، في كتاب بعنوان 25 سنة موسيقى، مستعينًا في صنعه بالذكاء الاصطناعي، وقال في لقاء مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج حديث القاهرة: هيصدم العالم العربي صدمة رهيبة، وهينزل قريب.. أنا بحكي للذكاء الاصطناعي وهو بيترجم.

عمرو مصطفى الفنان عمرو مصطفى الذكاء الاصطناعي مطرب AI الإعلامي خيرى رمضان

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