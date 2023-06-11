عمرو مصطفى: فكرة مطرب الذكاء الاصطناعي تحرر المبدعين من قيود شركات الإنتاج

قال الملحن عمرو مصطفى إن فكرة مطرب الذكاء الاصطناعى، تهدف إلى تحرير المبدعين من قيود شركات الإنتاج، أو فكرة احتكار الأغانى من قِبل بعض المطربين.

وأضاف عمرو مصطفى خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن الأغنية ستكون ملكًا للشاعر والملحن والموزع، والمطرب الذي يريد غناءها يستطيع فعل ذلك، وإذا أراد مطرب غيره غناء الأغنية نفسها، يستطيع فِعل ذلك أيضاً.





وتابع عمرو مصطفى: الناس لسة مش فاهمه الفكرة ومش عاوز أحرقها عشان ماتتسرقش لكن إنتظروا ولاتحكموا عليها مبكراً.

أضاف أن