أسرة أم كلثوم تحرر بلاغا ضد عمرو مصطفى... تفاصيل

أعلن المغني والملحن عمرو مصطفى عن أول مطرب في العالم يغني بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن عمرو مصطفى نشر صورة بملامح شخصية الكترونية وعلق قائلا أول مطرب العالم.

وتابع التقرير أن عمرو آثار حالة كبيرة من الجدل منذ ايام عندما قرر ان يجسد أم كلثوم في أغنية من تلحينه بإستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي قبل أن يتراجع عن الأمر عقب تقدم اسرة ام كلثوم ببلاغ ضده لإستخدام أغانيها في تقنية الذكاء الاصطناعي دون اذن من ورثة كوكب الشرق.

عمرو أسرع المبادرة للصلح والاعتراض كان بشأن ان اسرة الراحله لا تعلم شيئا ولم يحصل على إذن منها بالإضافة إلى تخوفهم لإستخدام أغاني أم كلثوم في المهرجانات.



