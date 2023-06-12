غرفة الصناعات الغذائية تكرم حسين منصور أول رئيس لهيئة سلامة الغذاء بمصر

كرمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الأسبق، على هامش فعاليات مؤتمر الغرفة السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023.

وقدم التكريم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة ورنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وذكر الجزايرلي، انجازات الدكتور حسين منصور، واصفا إياه بمحارب ملف سلامة الغذاء منذ 2003، والذي “لف” مع الغرفة محافظات مصر دفاعا عن سلامة الغذاء.

وتوجه الدكتور حسين منصور، بالشكر لرئيس غرفة الصناعات الغذائية، مشيراً الى أنه كان هدفه الأول تغيير ثقافة سلامة الغذاء في مصر، لافتا إلى ملف سلامة الغذاء في مصر الآن أفضل بكثير عن ما كان عليه من خمس سنوات ماضية.

وافتتح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى"، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد من أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.