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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يوجه رسالة إلى محمد صلاح.. تعرف عليها

كهربا ومحمد صلاح
كهربا ومحمد صلاح

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة برفقه محمد صلاح، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق كهربا علي الصورة، كاتبًا: “أخويا”، مع وضع شكل القلب باللون الأحمر.

وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1  وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي .

ويحصل النادي الأهلي على 4 ملايين دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مكافأة الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا.

فيما يحصل الوداد المغربي على 2.5 مليون دولار، بعد احتلاله مركز الوصافة لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

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