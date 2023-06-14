مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقى منذ قليل شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر وقوع حادث تصادم 2 موتوسيكل علي طريق ميت الخولي اشمون التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز منية النصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين نتج عنه وفاة أحمد هشام عبد العظيم محمد ١٧ عاما والمقيم بالدراكسه وإصابة كل من هشام علي محمد 16 سنة ومقيم بالدراكسه، وأحمد أشرف إبراهيم ٢٢ عاما ومقيم عزبة الدنك حيث تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وجار عمل الإسعافات للمصابين، وجار عمل المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

