أخبار الفن| طارق الشناوي عن تقديم جزء ثانِ من جعفر العمدة: يفكروا في حاجة تانية.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عزيز مرقة بساقية الصاوي

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، رأيه في تقديم جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023.

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة لبرنامج “ملفات” والذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”،: محدش يقدر النجاح والفشل إلا لو العمل الفني على الشاشة، نظريًا لو حد سألني قبل أن أرى عن الفكرة كنت قولتلهم لأ، وانت عامل عمل فني بينتهي في الحلقة التلاتين، وجعفر العمدة من الأعمال التي نجحت، الحالة الشعبية اللي عملها محمد رمضان ومحمد سامي كثنائي ناجح وصلت إلى الذروة.

يستضيف الإعلامي شريف عامر مُقدم برنامج "يحدث في مصر" على شاشة mbc مصر الفنانة الأردنية نداء شرارة وذلك يوم الخميس، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، بعد تألقها في حفل زفاف ولي العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعد النجاح الكبير التي حققته خلال الحفل.

وكانت نداء شرارة، شاركت أيضًا في حفل العشاء الذي أقامته الملكة رانيا في "ليلة حناء" الأمير رجوة الحسين زوجة ابنها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني .

يستعد المطرب الأردني عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي يوم 1 يوليو على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي ، وتم طرح التذاكر بسعر 325 جنيهًا.



ومن المفترض أن يقدم عزيز خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى اغنيته الجديدة بتسألينى والتى حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

