الشرطة البريطانية تداهم منزلين في نوتنجهام بعد حوادث أمنية متفرقة.. شاهد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الشرطة تداهم منزلين في نوتنجهام بعد حوادث أمنية متفرقة».

وقال التقرير: «استيقظ سكان مدين نوتنجهام البريطانية على 3 حوادث متزامنة دفعت الشرطة البريطانية إلى إغلاق 6 طرق؛ داعية المواطنين إلى البقاء بعيدا عن منطقة الحادث، فيما طالبت هيئة النقل العام السكان بإيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة».

وأضاف: «الشرطة أكدت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما، مشيرة إلى وقوع 3 حوادث تعتقد أنها مرتبطة ببعضها، أولى تلك الحوادث وقعت في اليكستون، حيث تم العثور على جثتين في الشارع، والثانية وقعت في شارع ميلتون عندما حاولت شاحنة دهس 3 أشخاص، بينما كانت الثالثة بعد العثور على جثة رجل في طريق مجدالا».

وتابع: «الشرطة وصفت الحادث بالمروع والمأساوي، ودعت المواطنين إلى التحلي بالصبر مؤكدة مواصلة إجراء التحقيقات وضرورة إبقاء بعض طرق المدينة مغلقة».