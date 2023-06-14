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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشرطة البريطانية تداهم منزلين في نوتنجهام بعد حوادث أمنية متفرقة.. شاهد

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الشرطة تداهم منزلين في نوتنجهام بعد حوادث أمنية متفرقة».

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مراسل القاهرة الإخبارية توضح تفاصيل المؤتمر العربي الصيني

وقال التقرير: «استيقظ سكان مدين نوتنجهام البريطانية على 3 حوادث متزامنة دفعت الشرطة البريطانية إلى إغلاق 6 طرق؛ داعية المواطنين إلى البقاء بعيدا عن منطقة الحادث، فيما طالبت هيئة النقل العام السكان بإيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة».

وأضاف: «الشرطة أكدت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما، مشيرة إلى وقوع 3 حوادث تعتقد أنها مرتبطة ببعضها، أولى تلك الحوادث وقعت في اليكستون، حيث تم العثور على جثتين في الشارع، والثانية وقعت في شارع ميلتون عندما حاولت شاحنة دهس 3 أشخاص، بينما كانت الثالثة بعد العثور على جثة رجل في طريق مجدالا».

وتابع: «الشرطة وصفت الحادث بالمروع والمأساوي، ودعت المواطنين إلى التحلي بالصبر مؤكدة مواصلة إجراء التحقيقات وضرورة إبقاء بعض طرق المدينة مغلقة».

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