ابن شقيق عبدالحليم حافظ: العندليب نفى زواجه بسعاد حسني في مذكراته الصوتية

كشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

وكشف شبانة عن أن العندليب عبدالحليم حافظ لم يتزوج السندريلا، وهذا ما كشفه حليم بنفسه في مذكراته التي سجلها بصوته قبل رحيله بأشهر قليلة.

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وفجر شبانة مفاجأة مفادها أن عبدالحليم حافظ حكى تفاصيل قصة حبه بالسندريلا، والتي لم تُكلل بالزواج في نهاية الأمر، وعلل حليم ذلك بأن "الجواز من سعاد حسني كان ناقصه حاجة" - بحسب تصريحات شبانة -.

وأكد شبانة أنه انتهى مؤخراً من إعداد وترميم مذكرات حليم، ومن المقرر طرحها للجمهور في مارس المقبل، بالتزامن مع ذكرى رحيل العندليب.

المعروف أن عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا، ثم الزقازيق وأخيراً بالقاهرة، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول "حافظ" بدلا من شبانة، قدم أولى أغانيه (صافيني مرة) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربي.