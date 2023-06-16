سيارة مسرعة تدهس 20 شخصا في سويسرا وبيان عاجل من الشرطة

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الجمعة، أن سيارة مسرعة صدمت مجموعة مكونة من 20 شخصا ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بعدما انحرفت السيارة عن الطريق بالقرب من فولينسدورف على بعد نحو 15 كيلومترا من جنوب شرق بازل، حسبما افادت وكالة الانباء الألمانية.

ولم تفصح السلطات السويسرية عن مزيد من المعلومات بشأن المصابين أو سائق السيارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يشتبه في أن الأمر كان مجرد حادث، ولا توجد خلفه أي دوافع أخرى.

كان قد أصيب 5 أطفال وامرأة بجروح في حادث اصطدام بسيارة، بعدما دهستهم سيدة كانت تقود السيارة في سويسرا، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقادت امرأة كانت تسعى للحصول على مساعدة لطفل مصاب، سيارتها إلى الساحة بحشد خلال مهرجان للرماية في سويسرا، ما تسبب في إصابة 6 ، حسبما أفادت اسوشيتيد فرانس برس.