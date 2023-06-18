عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تباين آراء طلاب الثانوية العامة ببنى سويف حول امتحان اللغة العربية

طلاب بني سويف
طلاب بني سويف

تباينت أراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف حول امتحان الشهادة الثانوية مادة  اللغة العربية الذى وصفوه بالسهل إلا أنه يحتوى على جزيئات تحتاج الى تركيز

وأكد طلاب  لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى بمدينة بنى سويف أن الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسط إلا أنه كان به بعض الجزئيات الصعبة .

وقال يوسف محمود فاروق من مدرسة الفشن الثانوية ان  الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة وانتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

فيما قال مايكل عادل أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة فى النحو والقراءة  والقطعة  بالأسئلة المقالية.

محافظ بني سويف يناقش موقف تطوير عدد من شون القمح

محافظ بني سويف: إزالة 375 حالة تعد حصيلة المرحلة الثانية من الموجة الــ21

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023،  والتي استؤنفت " اليوم " بالمواد الأساسية ، والتي كانت قد بدأت  منتصف الأسبوع الماضي ، بالمواد غير المضافة للمجموع "التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء " وتعتبر مواد رسوب ونجاح ،وجرى عقد امتحاناتها  على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ،  حيث يبلغ  عدد الطلاب المتقدمين للامتحان  أكثر من 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

مدينة بني سويف محمد متولى الشعراوي محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

بعد تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين في الواقعة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

العيدية.. بدء إصدار عملة الـ20 جنيها الجديدة خلال أيام| اعرف شكلها النهائي

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

أكسيوس: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية

وزير التعليم : نبذل أقصى جهدنا لتحقيق الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف قرار الاحتلال بتسريع الاستيطان في الضفة

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

تعرف على برنامج الأهلي استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدوري

السعودية تبدأ تنفيذ تجربة تبريد الطرق في الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

يفقد 165 كيلو من وزنه.. أسمن رجل في العالم يهزم السمنة|تفاصيل

في حادثة مأساوية نادرة| دب ينهي حياة مواطن أمريكي.. اعرف التفاصيل

مابتحبش التبذير.. إليسا بنفس الفستان في الكويت وإسكندرية تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عملت مساكنة سنة كاملة قبل الزواج.. طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة «فيديوجراف»

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ