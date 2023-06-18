تباين آراء طلاب الثانوية العامة ببنى سويف حول امتحان اللغة العربية

تباينت أراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف حول امتحان الشهادة الثانوية مادة اللغة العربية الذى وصفوه بالسهل إلا أنه يحتوى على جزيئات تحتاج الى تركيز

وأكد طلاب لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى بمدينة بنى سويف أن الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسط إلا أنه كان به بعض الجزئيات الصعبة .

وقال يوسف محمود فاروق من مدرسة الفشن الثانوية ان الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة وانتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

فيما قال مايكل عادل أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة فى النحو والقراءة والقطعة بالأسئلة المقالية.

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، والتي استؤنفت " اليوم " بالمواد الأساسية ، والتي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الماضي ، بالمواد غير المضافة للمجموع "التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء " وتعتبر مواد رسوب ونجاح ،وجرى عقد امتحاناتها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.