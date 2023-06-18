عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: قائد الجيش الأوكراني ربما يكون بالخارج

صدى البلد

 أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، ربما يكون خارج أوكرانيا بعدما أُثيرت تكهنات حول اختفائه في الآونة الأخيرة. 
وقال بوتين - خلال مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي يعلم مكان زالوجني - "أعلم مكانه، أعتقد أنني أعلم"، مضيفا "أعتقد أنه خارج بلاده، ولكن قد أكون مخطئًا". 
وكان قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، كما يتردد في الآونة الأخيرة من الجانب الروسي، قد اختفى عن الأنظار بعد سلسلة من الضربات شنتها القوات الروسية استهدفت عدة مواقع عسكرية في أوكرانيا. 
وأشار موقع للقرصنة الإلكترونية باسم "جوكر جمهورية دونيتسك الشعبية" موالي لموسكو في مايو الماضي إلى أن زالوجني، أجرى بعض العمليات الجراحية المعقدة وقد يغادر منصبه لأسباب صحية. 
يُذكر أن تساؤلات أثيرت حول حالة زالوجني ومكان تواجده بعد أن أعلن مسؤولون في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، أنه أبلغ الحلف عن عدم قدرته على إلقاء كلمة أمام أعضاء اللجنة العسكرية بالحلف حتى عبر الفيديو.
في سياق ذي صلة، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن بلاده تنوي معاقبة مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، بسبب تصريحاته بشأن قتل الروس. 
وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأحد/، تعليقا على تصريح بودولاك بشأن قتل المواطنين الروس - "علينا أن نُقاتل هؤلاء الأعداء وعدم السماح لهم بتهديد الروس بالقتل، ويتعين على الروس معاقبة هذا الشخص".. مضيفا: "نحن سنقوم بذلك".
وتابع المتحدث: أن "النواب البرلمانيين في الدول الغربية يجب أن يفهموا في واقع الأمر لمن يرسلون المساعدات".. مشيرا إلى أنهم "يرسلون هذه المساعدات إلى هؤلاء القتلة، أي إلى الأشخاص الذين يكشفون عن نواياهم بقتل المواطنين الروس".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ