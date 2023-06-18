‏ماجدة خليل تقدم محتوى متميزا بالفرنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. فيديو

‏قالت ماجدة خليل مدرسة فرنساوي بالمعاش وصانعة محتوى، أنها قضت أجمل أيام حياتها وسط الطلبة والطالبات وقامت بتربية بناتها وسط الطلبة وتعلمت من هؤلاء الطلبة ومن المشاكل التي كانت تواجههم واستطاعت أن تتلاشاها في بيتها وفي تربية أولادها.

وتابعت ماجدة خليل خلال لقائها عبر زووم في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن لا شك أن أي إنسان يحب مهنة معينة يعطيها كل شيء وإنها كانت من اليوم الأول، قد قررت أنها ستكون معلمة، مؤكدة أنها قدمت كل شيء لهذه المهنة ولم تندم يوم واحد على اختيارها و إلى الآن بعض الطلبة يتواصلون معها.

تقديم المحتوى التعليمي عبر وسائل التواصل

وأضافت أن فكرة تقديم المحتوى التعليمي عبر وسائل التواصل هي فكرة تكميلية للطالب ولا يستطيع الاعتماد عليها بشكل كامل وكان لنا تجربة في فترة الكورونا لكنها لم تكن جيدة وبعض الطلبة لم تفهم بشكل جيد أثناء التعلم عن بعد وأن التفاعل بين المعلم والطالب أمر مهم جدا.