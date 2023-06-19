بعد أنباء انفصالها .. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد عبر انستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة جديده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة جذابة من سيارتها ، واعتمدت على مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ، ما حازت علي إعجاب متابعيها.

وعلم صدى البلد أن كل ما يشاع عن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تماما من الصحة، حيث أن الثنائي يستعد لطرح فيلمهم مستر اكس".

وعلى الرغم من إلغاء هنا الزاهد لمتابعة شقيقه كريم فهمي وزوجته دانيا إلا أن تدخل البعض قام بتهدئة الأمور بينهما .

هنا الزاهد وأحمد فهمي:

ألغت الفنانة هنا الزاهد متابعة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي حيث بدا ظهور بوادر مشكلة عائلية بسبب دانيا زوجته .



كما ألغت هنا الزاهد متابعة دانيا زوجة كريم فهمي و حظرتها من حسابها ؛ لتؤكد وجود خلاف بينهما .