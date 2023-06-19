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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان محمد دسوقي يعلن وفاة شقيقته

صدى البلد

أعلن الفنان محمد دسوقي، عن وفاة شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وكتب : إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده توفيت إلى رحمة الله تعالى أختي الغالية، وطلب من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

 

آخر أعمال الفنان محمد دسوقي مسلسل ستهم مع الفنانة روجينا، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار تشويقي بعدما يُقتل زوجها، تدخل «ستهم» في عدة صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبناءها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة.

محمد دسوقى الفنان محمد دسوقي مسلسل ستهم

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