الفنان محمد دسوقي يعلن وفاة شقيقته

أعلن الفنان محمد دسوقي، عن وفاة شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكتب : إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده توفيت إلى رحمة الله تعالى أختي الغالية، وطلب من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال الفنان محمد دسوقي مسلسل ستهم مع الفنانة روجينا، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار تشويقي بعدما يُقتل زوجها، تدخل «ستهم» في عدة صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبناءها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة.