عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد الظاهر: التعاونيات ليس لها علاقة بالمنظومة الاشتراكية

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات

قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: التعاونيات ليس لها علاقة بالمنظومة الاشتراكية، قائلا: بدايتها كانت في انجلترا وألمانيا وكلها دول رأسمالية، موضحا أن المنظومة الاشتراكية استفادت من التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأشار إلى أن التعاونيات في كلا من الأردن والمغرب تتبعان رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا إلى أن القطاع يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد.

وردا على سؤال رئيس مجلس الشيوخ، عن الذي يحتاجه القطاع التعاوني للقيام بدور، قال رئيس الاتحاد: "مش عايزين حاجة بس عايزنهم يسبونا في حالنا علشان نشتغل".

فيما عقب رئيس مجلس الشيوخ: يجب أن تكون للحركة التعاونية قوة الدفع بنفسها، وسيتم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة الخاصة بالتعاونيات لتسهيل عملها وإزالة أي عقبات.

من جانبه أكد أحمد يوسف عوض الله، مدير عام متابعة التعاونيات الاستهلاكية يوزارة التموين، أن هناك 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية تتكون من 2700 جمعية.

وأشار إلى أن بعض هذه الجمعيات غير نشط ولا يقوم بالدور المفروض، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير التموين لتفعيل نشاط هذه الجمعيات.

وقال: سيكون هناك نتائج جيدة في الفترة المقبلة، والدراسة هي بداية للتحرك بشكل أفضل، ودليل على أن الدولة تتحرك في اتجاه واحد.

من جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: نأمل في أن يتم ترجمة هذه الوعود إلى واقع حقيقي، لاسيما وأن الأمر أصبح ملحا.

التعاونيات المنظومة الاشتراكية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

نجم أجنبي كبير | شوبير يكشف عن صفقة سوبر في الأهلي

ترشيحاتنا

تعرف على إيرادات أفلام السينما أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

بسبب بايدن وترامب.. انقسام غير مسبوق في أمريكا |ماذا يحدث؟

تأجيل محاكمة متهمي خلية المرج الإرهابية لـ6 يوليو

لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل عظيم ؟.. أسرار تكشفها الإفتاء

قرار عاجل بشأن الأجانب الراغبين في زيارة مصر .. ماذا فعلت الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ