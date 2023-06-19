عبد الظاهر: التعاونيات ليس لها علاقة بالمنظومة الاشتراكية

قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: التعاونيات ليس لها علاقة بالمنظومة الاشتراكية، قائلا: بدايتها كانت في انجلترا وألمانيا وكلها دول رأسمالية، موضحا أن المنظومة الاشتراكية استفادت من التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأشار إلى أن التعاونيات في كلا من الأردن والمغرب تتبعان رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا إلى أن القطاع يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد.

وردا على سؤال رئيس مجلس الشيوخ، عن الذي يحتاجه القطاع التعاوني للقيام بدور، قال رئيس الاتحاد: "مش عايزين حاجة بس عايزنهم يسبونا في حالنا علشان نشتغل".

فيما عقب رئيس مجلس الشيوخ: يجب أن تكون للحركة التعاونية قوة الدفع بنفسها، وسيتم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة الخاصة بالتعاونيات لتسهيل عملها وإزالة أي عقبات.

من جانبه أكد أحمد يوسف عوض الله، مدير عام متابعة التعاونيات الاستهلاكية يوزارة التموين، أن هناك 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية تتكون من 2700 جمعية.

وأشار إلى أن بعض هذه الجمعيات غير نشط ولا يقوم بالدور المفروض، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير التموين لتفعيل نشاط هذه الجمعيات.

وقال: سيكون هناك نتائج جيدة في الفترة المقبلة، والدراسة هي بداية للتحرك بشكل أفضل، ودليل على أن الدولة تتحرك في اتجاه واحد.

من جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: نأمل في أن يتم ترجمة هذه الوعود إلى واقع حقيقي، لاسيما وأن الأمر أصبح ملحا.