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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخصر منحوت.. زوجة طارق العريان تثير الجدل باطلالة ملفتة

صدى البلد

أثارت زوجة المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة، نيكول سعفان، الجدل عبر السوشيال ميديا بعد ظهورها الجريء برفقة زوجها بخصر منحوت.

 

وظهرت زوجة طارق العريان باطلالة ملفتة مرتدية ملابس جريئة فستانا باللون الاصفر مجسم وهو ما كشف عن جمالها و اناقتها.
 

وتظهر نيكول سعفان  زوجة طارق العريان ، بإطلالات جريئة ومثيرة وهو ما يثير الجدل حولها.

 

 

وتتميز زوجة طارق العريان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد نيكول على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها المنسدلة علي كتفيها. 

 

 

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إطلالات جريئة ومثيرة زوجة طارق العريان نيكول سعفان

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