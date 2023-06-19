السكرتير العام والمساعد بكفر الشيخ يودعان حجاج المحافظة قبل سفرهم للسعودية.. صور

قدَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خالص تهنئته القلبية لحجاج المحافظة، وطالبهم بالالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التى تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أنهم سيكونون سفراء لبلدهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وشهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، مغادرة 180حاجاً من محافظة كفر الشيخ، متجهين لمطار القاهرة، لاستقلال الطائرة، ومنها للأراضي المقدسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأوصى اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، حجاج بيت الله، بالدعاء لمصر، أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً، إن شاء الله، موجها تحية ودعوات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لهم بأن يتقبل الله حجهم، ويعودون بسلامة الله وأمنه لأرض الوطن، سالمين غانمين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، مشدداً على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتاً إلى أنه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مطالباً حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.



ووجه المحافظ، عدداً من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبداً بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وعليهم بالتحرك من خلال المشرفين، وانتظام تلقى العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب اختلاف المناخ بين القطرين، وكذلك انتظام تناول الطعام والشراب حفاظاً على صحتهم، والتعرف جيداً على تفاصيل ومناسك وآداب ومحظورات الحج، لضمان أداء المناسك بشكل سليم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الكروت التعريفية وأسورة اليد ذات البيانات التوضيحية للحاج، داعياً المولى العلي القدير أن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً، إن شاء الله.



وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 180 حاجاً وحاجةً، منهم 107 سيدات، و77 رجلاً، بالإضافة إلى 3 مشرفين تم اختيارهم وفقاً للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام، لافتةً إلى أنه تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام 800 مواطن وتم تلقى الطلبات خلال الفترة من 7 إلى 20 مارس 2023، وتم إجراء القرعة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية يوم 6 أبريل الماضي، وفاز في القرعة 180 متقدماً، مؤكداً أن عودة الحجاج بإذن الله تعالى ، يوم 13 من شهر يوليو المقبل.

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