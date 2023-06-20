مدعومة بمروحية.. قوات الاحتلال تصفي خمسة فلسطينيين وإصابة 90 |تقرير

قال مسؤولون عسكريون وصحيون إن القوات الإسرائيلية مدعومة بالاستخدام النادر لطائرات الهليكوبتر قتلت خمسة فلسطينيين بينهم فتى وأصابت أكثر من 90 ، حيث أدت غارة في الضفة الغربية إلى معركة مسلحة استمرت ساعات مع مقاتلين مسلحين.

قال الجيش الإسرائيلي إن ثمانية عسكريين إسرائيليين أصيبوا بعد أن تعرضت القوات لإطلاق نار خلال عملية في مدينة جنين المضطربة لاعتقال فلسطينيين يشتبه في ضلوعهما في هجمات. وينتمي ما لا يقل عن ثلاثة من الفلسطينيين الذين قتلوا في القتال إلى جماعة الجهاد الإسلامي المسلحة.

مع توقف عملية صنع السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، كانت جنين ومناطق أخرى في شمال الضفة الغربية محورًا لأشهر من عمليات المسح المتصاعدة من قبل إسرائيل وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية في الشوارع في مدنها.

وأضافت أنه في الوقت الذي تعرضت فيه القوات لنيران كثيفة وأمطار من العبوات الناسفة من مسلحين في المدينة ، اضطر الجيش للقيام بمهمة انتشال لسحب الجرحى وتعطل عدد من مركباته في القتال.

وقال متحدث باسم الجيش للصحفيين 'لهذا السبب رأيت أيضا قواتنا في منطقة إشكالية للغاية واضطررنا لإحضار طائرة هليكوبتر.'

سلط الاستخدام غير المعتاد لطائرات الهليكوبتر الحربية في العملية الضوء على حدة القتال في جنين ، حيث كان للجماعات المسلحة بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي وجود قوي منذ فترة طويلة في مخيم اللاجئين المجاور.

وقال بتسلئيل سموتريتش ، رئيس أحد الأحزاب في الائتلاف الديني القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إن الحكومة يجب أن تشن عملية هجومية واسعة النطاق 'لاستعادة الردع' في جنين ونابلس ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

قال: 'حان الوقت لتنزع القفازات'.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن العمليات الإسرائيلية في جنين 'تصعيد خطير يجر المنطقة إلى مزيد من إراقة الدماء' ودعت المجتمع الدولي إلى 'التدخل الفوري والعاجل'.

وأظهر مقطع فيديو ، صوره أحد السكان وحصلت عليه رويترز ، انفجارا يلف عربة مدرعة لنقل الجنود مع دوي طلقات نارية. وأظهرت مقاطع أخرى طائرة هليكوبتر عسكرية تطلق صاروخا وتطلق قنابل إنارة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن استخدام طائرات الهليكوبتر الحربية هو الأول منذ 20 عاما في الضفة الغربية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق على آخر مرة استخدمها فيها هناك.

وقال متحدث عسكري إن طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي أطلقت النار على منطقة مفتوحة لصد المسلحين بينما تم إنقاذ الضحايا من نقل القوات.

وقال المتحدث 'نحن نعلم أن الفلسطينيين أصيبوا ، عدد كبير جدا'.

وقال مسؤول في الجهاد الإسلامي إن استخدام الطائرات 'سيدفع مقاتلينا لاستخدام أدوات تفاجئ العدو'.

وقال مسؤول من فتح إن مقاتلين من مدينتي نابلس وطولكرم القريبتين وصلوا إلى جنين لدعم المقاتلين المحليين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتلى الخمسة خلال القتال بينهم أحمد صقر البالغ من العمر 15 عاما. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن ثلاثة من القتلى. وأضافت الوزارة أن 91 فلسطينيا أصيبوا بجروح بينهم 23 في حالة حرجة.

قال بعض الصحفيين الفلسطينيين إن القوات الإسرائيلية أطلقت عليهم النار خلال عملية الإثنين ، على الرغم من أنهم كانوا يرتدون درعًا أزرق يمكن التعرف عليه بوضوح وعليه علامات صحفية. وأظهر تسجيل مصور للصحفيين وهم يختبئون على سطح أحد المنازل حيث قال أحدهم إنهم استهدفوا من قبل قناصة إسرائيليين.

وقال محمود السعدي رئيس الهلال الأحمر في جنين لرويترز إن فرقه الطبية تعرضت أيضا لنيران إسرائيلية أثناء نقل الجرحى مما ألحق أضرارا بسيارتي إسعاف.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بوقوع أي إطلاق نار على مسعفين أو صحفيين لكنه كان يراجع الحادث.

وجاء في بيان أن 'الجيش الإسرائيلي لا يطلق النار على أفراد غير متورطين ، واستخدام الذخيرة الحية يتم بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى'.

وإلى جانب الجهاد الإسلامي ، قالت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة إن عددا من مقاتليها شاركوا أيضا في الاشتباكات.

بحلول وقت متأخر من بعد الظهر ، قال الجيش إن جميع قواته غادرت المدينة ، حيث شن الجنود عملية كبيرة في يناير أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين وأثارت تبادلًا قصيرًا لإطلاق النار عبر الحدود مع غزة.

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينيسلاند ، إن التصعيد مثل ذلك الذي حدث في جنين يهدد بإغراق المنطقة في أزمة قاتلة ، وقال إنه يجب على الجانبين الانخراط من جديد في مسار سياسي.

وأضاف وزير الدفاع يوآف غالانت إن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل التي تراها ضرورية.

وقال على تويتر 'لا توجد تنازلات في الحرب ضد الإرهاب ، سنواصل اتباع نهج هجومي. سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا.'

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الفلسطينيين 'سيواصلون الدفاع عن أنفسهم' حيث 'تتعرض منازلهم للقصف وسرقة الأراضي وقتل الأطفال'.

وفي حادث منفصل في ساعة متأخرة من ليل الاثنين ، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن زكريا زاول (20 عاما) أصيب برصاص القوات الإسرائيلية في رأسه في بلدة حوسان بالقرب من بيت لحم. أفادت وكالة أنباء وفا الفلسطينية أن فلسطينيين آخرين على الأقل أصيبوا بأعيرة نارية في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في المنطقة. ولم يصدر بيان فوري من الجيش.

في وقت سابق من المساء ، قال الجيش الإسرائيلي إن مهاجمين صدموا سيارتهم بجنود كانوا يعملون حول نقطة تفتيش في شمال الضفة الغربية.

وذكر بيان للجيش أن الجنود أطلقوا النار على المشتبه بهم وأصابوهما وأصيب جنديان في الحادث.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية وصلا لتلقي العلاج في مستشفى في جنين أحدهما في حالة حرجة.