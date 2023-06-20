ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع «سامب تي» متوسطة المدى لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة ​​المدى، من طراز "سامب - تي" الفرنسي-الإيطالي، لافتا إلى أن كييف باتت تستعمله.



وقال ماكرون، في خطاب من باريس، حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي،: "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا".



وكانت باريس قد أعلنت في مطلع فبراير الماضي، أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام "باتريوت" الأمريكي.



وتتضمن منظومة "سامب تي" رادارا وقاذفات مسلحة بـ 8 صواريخ "أستر" بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا، حيث تجدر الإشارة إلى أنها نشرت في وقت سابق برومانيا، بينما باريس قد أعلنت أوائل فبراير الماضي أنها ستسلم نظام كييف منظومة معادلة لمنظومة صواريخ "باتريوت".