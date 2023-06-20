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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ ندوة توعية دينية بمركز شباب أبو رماد بالبحرالأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نفذ مركز شباب أبو رماد بمدينة حلايب، جنوب البحر الأحمر، ندوة توعية دينية، والتي تنظمها وزارة الأوقاف ضمن خطتها، حيث تهدف الندوة إلى تنمية الوازع الديني وغرس القيم السامية بين النشء باعتبارهم جيل المستقبل، ولا بد من الاهتمام بهم لترسيخ مبادئ الدين والحث على المحبة والتسامح والالتزام بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم.  

 

جاءت الندوة تنفيذاََ لتعليمات حسن خلف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بضرورة تعظيم التعاون بين جميع الجهات المختلفة والمعنية، بتقديم خدمات وندوات ومسابقات تخدم جميع أبناء المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية من خلال الهيئات التابعة للشباب والرياضة.

البحر الأحمر بالبحر الأحمر جنوب البحر الاحمر مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وزارة الأوقاف

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