ظهور أعراض اشتباة بحالة (جدري) لطالب بلجنة ثانوية أزهرية بالشرقية .. تفاصيل

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية اليوم الأربعاء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول المنعقدة بإدارة أبوحماد التعليمية الأزهرية حيث تفقد لجنة بنين الجعفرية وتلاحظ ظهور أعراض اشتتباة بحالة (جدري) لإحدى طلاب اللجنة وعلى الفور وجه رئيس المنطقة بتوفير لجنة خاصة معقمة للطالب لأداء امتحان اليوم بمقر اللجنة ذاتها كما تم تعقيم كامل اللجنة بعد انصراف الطلاب.

شدد رئيس المنطقة على ضرورة التعقيم الدوري والمستمر خلال عقد الامتحانات حفاظًا على سلامة الجميع أعقبها متابعة انتظام أعمال الامتحانات بلجنة الفتيات وبنين أبوحماد وكذلك الأسدية.

يذكر انه يؤدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة النحو ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.