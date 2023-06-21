عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظهور أعراض اشتباة بحالة (جدري) لطالب بلجنة ثانوية أزهرية بالشرقية .. تفاصيل

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية اليوم الأربعاء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول المنعقدة بإدارة أبوحماد التعليمية الأزهرية حيث تفقد لجنة بنين الجعفرية وتلاحظ ظهور أعراض اشتتباة بحالة (جدري) لإحدى طلاب اللجنة وعلى الفور وجه رئيس المنطقة بتوفير لجنة خاصة معقمة للطالب لأداء امتحان اليوم بمقر اللجنة ذاتها كما تم تعقيم كامل اللجنة بعد انصراف الطلاب.

تقديم الخدمة لـ 1700 مريض بالقافلة الطبية في قرية حانوت بالشرقية

شدد رئيس المنطقة على ضرورة التعقيم الدوري والمستمر خلال عقد الامتحانات حفاظًا على سلامة الجميع  أعقبها متابعة انتظام أعمال الامتحانات بلجنة الفتيات وبنين أبوحماد وكذلك الأسدية.

يذكر انه يؤدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة النحو ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

أعمال الامتحانات الإدارة المركزية الثانوية الازهرية الشهادة الثانوية الأزهر الشهادة الثانوية الأزهرية القافلة الطبية الثانوية الأزهري امتحانات الشهادة الثانوية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

النيابة العامة تأمر بحبس معيد بكلية طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: تعاملنا مع أزمة أيفر جيفن تدرس الآن في أمريكا

الخطوط السعودية تتقدم 11 مركزاً عالمياً في تصنيف «سكاي تراكس»

مفقودون في أعماق المحيط.. استمرار عمليات البحث عن غواصة تيتانك

التخطيط: مد فترة التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى نهاية يوليو

أسامة ربيع: أصول هيئة قناة السويس ملك الشعب المصري وغير وارد خصخصتها.. فيديو

الحجز في نفس اليوم.. السكة الحديد تطرح قطارات إضافية لعيد الأضحى غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تفضيلها القاع.. رصد سمكة قرش البقرة قبالة ساحل منتجع إسباني شهير

طلبت الرحيل من الأهلي لهذا السبب| 5 اعترافات مفاجئة للشناوي.. ما هي

آلاف طيور الغاق السقطري تسيطر على شاطىء محافظة في عمان

تشاركه ملكة جمال أوكرانيا.. عصام كاريكا ينتهي من تصوير أغنية مش مروحة

فيديو

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ