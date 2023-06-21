قبل عيد الأضحى.. ضبط طن مصنعات لحوم وحواوشي وكبدة غير صالحة بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود حملات تمشيط الأسواق والمحال للتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.



واطلع محافظ الجيزة علي جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والأحياء المعنية في تنفيذ حملات مكبرة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وقد تمكنت الحملات من ضبط حوالي ١ طن و ٥٠ كجم مصنعات لحوم وحوواشي وكبدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمي بأحد الثلاجات والمحال بمركز ومدينة أبو النمرس وتم تحرير محاضر بالمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما اسفرت الحملات عن ضبط 180 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير عدد 3 محاضر قانونية بالمخالفات وذلك بحي المنيرة الغربية.

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