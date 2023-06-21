نادي لاڤيينا يتقدم بالشكر للمدير الفني المجري جورج جاليدي

وجهت ادارة نادي لافيينا الشكر للمدير الفني للفريق الاول لكرة القدم المجري جورج جاليدي بعد عدم تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.



ويتمني مجلس إدارة نادي لافيينا اف سي التوفيق للكابتن جورج جاليدي وجهازه خلال الفترة المقبلة.

وتعقد لجنة الكرة بنادي لافيينا، اجتماعا لدراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويذكر ان قد انتهي موسم دورى القسم الثانى موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بصعود فريق الجونة عن المجموعة الاولي ،وصعود زد اف سي عن مجموعة القاهرة ، وصعود بلدية المحلة عن مجموعة بحرى .