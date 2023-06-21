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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديرًا لجهودها في تربية أبنائها.. فودة يكرم الأم المثالية ويوجه بسقف منزلها

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يكرم الام

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء،  فيروز السيد رمضان، الأم المثالية على مستوى المحافظة، بشهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديرًا لجهودها خلال مسيرتها لتربية أبنائها، ووجه بسقف  منزلها استجابة لرغبتها.


وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للأم المثالية، لتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحها وسام الكمال من الطبقة الثانية، إضافة إلى منحها شيك بقيمة 50 ألف جنيه.


وأكد المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدر السيدة المصرية، لكونها عماد الأسرة، والمدرسة التي تصنع شبابا وأبطالًا لديهم القدرة على بناء الوطن.


وثمن المحافظ مسيرة كفاح السيدة "فيروز" التي استمرت على مدار 23 عامًا من العطاء لأبنائها حتى تخرجوا جميعًا من الجامعة، ومازالت تواصل رحلتها معهم دون كلل.


وقال المحافظ، إن السيدة المصرية نموذج يحتذى به في التضحية والكفاح على مر العصور.
 

فودة يكرم الام

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فودة يكرم الام المثالية فيروز السيد تسقيف منزلها

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