تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لفحص انهيار بلكونة منزل بالقليوبية ..صور

قرر محمد عبدالحميد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها في القليوبية تشكيل لجنة من المنشآت الألية للسقوط والإدارة الهندسية، للانتقال مكان المنزل القديم بمنطقة كفر مناقر لمعاينته على أرض الواقع، على اثر سقوط بلكونه من المنزل على طفل ما أدى إلى مصرعه وإصدار قرار بعد انتهاء أعمال الفحص بحق المنزل إما أعمال الترميم أو الإزالة حتى سطح الأرض.



كان طفل قد لقى مصرعه إثر سقوط بلكونة منزل بمنطقة كفر مناقر بمدينة بنها في محافظة القليوبية، أثناء لهوه وتم نقل جثة الطفل للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنها من الأهالي بمصرع طفل أثناء اللهو تحت بلكونة منزل قديم بمنطقة كفر مناقر .



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع العاصمي دائرة المركز وذلك أثناء اللهو تحت المنزل، مما أدى إلى مصرعه في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفي، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

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