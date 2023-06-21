عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لفحص انهيار بلكونة منزل بالقليوبية ..صور

انهيار بلكونة منزل
انهيار بلكونة منزل

قرر محمد عبدالحميد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها في القليوبية تشكيل لجنة من المنشآت الألية للسقوط والإدارة الهندسية، للانتقال مكان المنزل القديم بمنطقة كفر مناقر لمعاينته على أرض الواقع، على اثر سقوط بلكونه من المنزل على طفل ما أدى إلى مصرعه وإصدار قرار بعد انتهاء أعمال الفحص بحق المنزل إما أعمال الترميم أو الإزالة حتى سطح الأرض.

محافظ القليوبية: نحر الأضاحي مجانا داخل المجازر الحكومية خلال العيد

بالدعاء أمام اللجان.. الأهالي يدعمون أبناءهم خلال امتحانات الثانوية العامة فى القليوبية


كان طفل قد لقى مصرعه إثر سقوط بلكونة منزل بمنطقة كفر مناقر بمدينة بنها في محافظة القليوبية، أثناء لهوه وتم نقل جثة الطفل للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنها من الأهالي بمصرع طفل أثناء اللهو تحت بلكونة منزل قديم بمنطقة كفر مناقر .


انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع العاصمي دائرة المركز وذلك أثناء اللهو تحت المنزل، مما أدى إلى مصرعه في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفي، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

f5263a88-6af5-487a-a6dc-352aa9412725
f5263a88-6af5-487a-a6dc-352aa9412725
2f2589fb-ae85-4065-9ddc-309daa71886a
2f2589fb-ae85-4065-9ddc-309daa71886a
487a379c-f5d1-4cba-8b0c-b7e55e4a105e
487a379c-f5d1-4cba-8b0c-b7e55e4a105e
القليوبية الآيلة للسقوط اعمال الترميم انهيار بلكونة تحريات المباحث محافظة القليوبية مركز شرطة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

بيراميدز يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي للاهلي

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة شبرا الخيمة

محافظ القليوبية: نحر الأضاحي مجانا داخل المجازر الحكومية خلال العيد

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتى طوخ والقناطر الخيرية ..صور

ترشيحاتنا

أول رد فعل من حسين الشحات بعد انباء رحيله من الاهلي

مازدا وهوندا| قائمة بـ 5 سيارات يابانية اعتمادية جديدة في مصر.. صور

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ