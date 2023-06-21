الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد مواطن بقرية ترمسعيا شمال رام الله

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الأربعاء، عن مقتل إثنين فلسطينين بقرية ترمسعيا شمال رام الله، وزعم الجيش الإسرائيلي نيتهم في تنفيذ عملية إطلاق نار.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل عن استشهاد فلسطيني أخر في هجمات للمستوطنين على ترمسعايا قرب رام الله.

وقام نحو 200 مستوطن بالهجوم على قرية ترمسعيا وقاموا بحرق المنازل والسيارات فيها.

ووقعت عملية إطلاق نار امس، قرب مستوطنة عيلي ، نجم عنها مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين، فيما تم الإعلان لاحقا عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذهما العملية.

ووصف موقع عبري، العملية بأنها واحدة من أسوأ الهجمات في الآونة الأخيرة، واصفًا إياها بأنها "مجزرة".