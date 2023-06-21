تهديد للدولار.. ارتفاع حصة اليوان الصيني بمعاملات «سويفت» لأعلي مستوى منذ 2022

بلغت حصة اليوان الصيني في تسويات التجارة الدولية عبر سويفت 2.54% في مايو، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2022، وفقاً لبيانات نظام الدفع العالمي “سويفت”.

وحسب وكالة “سبوتنيك “ الروسية، بلغت حصة اليوان الصيني في معاملات سويفت 3.2% في يناير 2022، وفي مايو 2023، ارتفع بنسبة 0.25% على أساس شهري.

وظل الدولار الأمريكي عملة التداول الرئيسية في مايو، عند 42.6%، على الرغم من انخفاض حصته بنسبة 0.11 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل.

لم تشهد حصة اليورو أي تغيير كبير في مايو، حيث انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.04 نقطة مئوية إلى 31.7%.

ونظام “سويفت”، هو نظام مصرفي دولي للمعاملات المالية والمدفوعات يشمل أكثر من 11000 مؤسسة مالية كبرى في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم مهم جدًا.

وأضاف باول، أن "وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم مهم جدا.. يجب أن نركز بشدة على التضخم، لأننا بعيدون عن هذا الهدف الآن”.

وأشار إلى أن “مستويات التضخم والتوظيف في مجلس الاحتياطي الفيدرالي متساوية تماماً".