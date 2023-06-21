عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد للدولار.. ارتفاع حصة اليوان الصيني بمعاملات «سويفت» لأعلي مستوى منذ 2022

اليوان الصيني والدولار
اليوان الصيني والدولار

بلغت حصة اليوان الصيني في تسويات التجارة الدولية عبر سويفت 2.54% في مايو، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2022، وفقاً لبيانات نظام الدفع العالمي “سويفت”.

وحسب وكالة “سبوتنيك “ الروسية، بلغت حصة اليوان الصيني في معاملات سويفت 3.2% في يناير 2022، وفي مايو 2023، ارتفع بنسبة 0.25% على أساس شهري.

وظل الدولار الأمريكي عملة التداول الرئيسية في مايو، عند 42.6%، على الرغم من انخفاض حصته بنسبة 0.11 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل.

لم تشهد حصة اليورو أي تغيير كبير في مايو، حيث انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.04 نقطة مئوية إلى 31.7%.

ونظام “سويفت”، هو نظام مصرفي دولي للمعاملات المالية والمدفوعات يشمل أكثر من 11000 مؤسسة مالية كبرى في جميع أنحاء العالم.

الفيدرالي الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية

عالميا.. ارتفاع الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم مهم جدًا.

وأضاف باول، أن "وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم مهم جدا.. يجب أن نركز بشدة على التضخم، لأننا بعيدون عن هذا الهدف الآن”.

وأشار إلى أن “مستويات التضخم والتوظيف في مجلس الاحتياطي الفيدرالي متساوية تماماً".

اليوان الصيني اليورو الدولار الدولار الأمريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

الروس مخدوعون..رئيس مجموعة فاجنر يكشف عن مفاجأة بشأن تقدم الجيش الأوكراني بالحرب

معارك عنيفة على 4 محاور.. أوكرانيا تكشف تفاصيل الهجوم المضاد ضد روسيا

المخابرات العسكرية الأوكرانية تعلن تعرض مقرها في كييف لـ قصف روسي

تركيا .. زلزال قوي يضرب هاتاي

أول تعليق من أمريكا علي وصف بايدن للرئيس الصيني بـ الديكتاتور

تبادل للتهديدات والشتائم.. مرشح رئاسي أمريكي يوبخ بايدن بسبب روسيا

قوة عسكرية ضخمة.. روسيا تعلن تعزيز القوات البحرية بـ 44 سفينة

بيان عاجل من أمريكا بشأن هجوم مستوطنين على قرية بـ رام الله

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في قضية تسريب وثائق البنتاجون

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ