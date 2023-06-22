عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور التيك توكر الألماني.. تامر حسني يطرح البرومو الدعائى الأول لفيلم تاج

تامر حسني
تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني البرومو الدعائى الأول لفيلمه الجديد تاج والذى يخوض به موسم عيد الأضحي القادم، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وانتسجرام.

وظهر تامر حسني فى البرومو بشخصية تاج وهو أول سوبر هيرو مصرى، كما تضمن البرومو الكثير من المواقف الكوميدية التى يتعرض لها تاج خلال الفيلم بالإضافة إلى ظهور التيك توكر الألماني نويل روبنسون والذى قام بتصوير أغنية مع تامر حسني تم وضعها فى البرومو.
 

شاهد البرومو
 

تامر حسني ينتهى من فيلم تاج 

وأعلن الفنان تامر حسني، يوم الإثنين الماضي، انتهاء تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

 

 ووجه تامر حسني -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- الشكر لكل من عمل وساهم في إعداد الفيلم، واصفًا المجهود المبذول في الفيلم بأنه "خارق".

 

 ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

 

 يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية هو فيلم "بحبك"، من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، وتميم عبده، وآخرون.

موسم عيد الأضحى تاج أول سوبر هيرو مصرى التيك توكر الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

موضوعات متعلقة

مش هكررها تاني.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي

بعد استئصال جزء من القولون .. هاني شاكر يطمئن الجمهور بـ فيديو جديد

بوكس من خالد سرحان.. تفاصيل إصابة مصطفى قمر في "أولاد حريم كريم"

كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير البيت بيتي فى هذا الموعد

توقف التصوير.. إصابة مصطفى قمر فى كواليس أولاد حريم كريم ..صورة

اليوم عرض أولى حلقات الجزء الثاني من ريفو

هل يوجد جزء ثالث من الفيل الأزرق.. كريم عبد العزيز يجيب

صورت جزء من الحشاشين.. كريم عبد العزيز يتحدث عن مسلسل رمضان 2024

ترشيحاتنا

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

وزير السياحة: استرداد قطعتين آثريتين من فرنسا.. وبرتوكول تعاون هندي للبحث والتنقيب

العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي لغواصة "تيتانيك" المفقودة

سورة الكهف ليلة الجمعة.. بـ 10 آيات حصن نفسك من الدجال

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ