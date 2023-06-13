تامر حسني يعلن انتهاء تصوير فيلم تاج تمهيدا لطرحه في عيد الأضحى

أعلن الفنان تامر حسني، اليوم الإثنين، انتهاء تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.



ووجه تامر حسني -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- الشكر لكل من عمل وساهم في إعداد الفيلم، واصفًا المجهود المبذول في الفيلم بأنه "خارق".



ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.



ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.



يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية هو فيلم "بحبك"، من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، وتميم عبده، وآخرون.